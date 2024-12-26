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Защитником Жироны интересуются два топ-клуба Европы

Испания

Гутьеррес может сменить команду

Защитником Жироны интересуются два топ-клуба Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Левым защитником "Жироны" левым защитником Мигелем Гутьерресом интересуются два европейских клуба - мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

Если Мигель не перейдет в другой клуб во время зимнего трансферного окна, "Реал" может усилить свои усилия для приобретения футболиста, особенно если Альфонсо Дэвис подпишет новый контракт с "Баварией".

По контракту, который рассчитан до 30 июня 2027 года, Гутьерреса с "Жироной" прописана сумма отступных в размере 35 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Жирона Мигель Гутьеррес
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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