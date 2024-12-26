Защитником Жироны интересуются два топ-клуба Европы

Левым защитником "Жироны" левым защитником Мигелем Гутьерресом интересуются два европейских клуба - мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

Если Мигель не перейдет в другой клуб во время зимнего трансферного окна, "Реал" может усилить свои усилия для приобретения футболиста, особенно если Альфонсо Дэвис подпишет новый контракт с "Баварией".

По контракту, который рассчитан до 30 июня 2027 года, Гутьерреса с "Жироной" прописана сумма отступных в размере 35 миллионов евро.