Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитником Жироны интересуются два топ-клуба Европы
Гутьеррес может сменить команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Левым защитником "Жироны" левым защитником Мигелем Гутьерресом интересуются два европейских клуба - мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед".
Если Мигель не перейдет в другой клуб во время зимнего трансферного окна, "Реал" может усилить свои усилия для приобретения футболиста, особенно если Альфонсо Дэвис подпишет новый контракт с "Баварией".
По контракту, который рассчитан до 30 июня 2027 года, Гутьерреса с "Жироной" прописана сумма отступных в размере 35 миллионов евро.
Читайте такжеМичел очертил турнирные цели Жироны на этот сезон
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лавров заявил, что Франция через закрытые каналы предлагала РФ диалог о войне за спиной Украины
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Самый лакомый кусок для европейских грандов. Сборная новых имен в украинском футболе. Центральный защитник
- Бущану места не нашлось. Сабо назвал тройку лучших вратарей Украины
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000