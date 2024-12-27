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Испанский клуб, находящийся в верхней десятке, проведёт открытую тренировку в начале 2025 года

Испания

Клуб сообщил об этом в соцсетях

Испанский клуб, находящийся в верхней десятке, проведёт открытую тренировку в начале 2025 года

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press

Новина українською

Испанский клуб, находящийся в верхней десятке, проведёт открытую тренировку в начале 2025 года.

"Реал Бетис" 2 января проведёт открытую тренировку на стадионе "Бенито Вильямарин". Все желающие смогут поприсутствовать и понаблюдать за тренировочным процессом своих кумиров. Тренировка начнётся в 10:30 по местному времени.

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"Реал Бетис" вернётся к тренировкам 30 декабря после недельного отпуска. 4 января испанский клуб сыграет с "Уэской" в Кубке Короля. Через неделю для клуба возобновится Ла Лига матчем против "Вальядолида".

Сейчас "Реал Бетис" занимает 9 место в Ла Лиге.

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Источник:
Real Betis
Опубликовал: Владислав Прийменко
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