Испанский клуб, находящийся в верхней десятке, проведёт открытую тренировку в начале 2025 года.

"Реал Бетис" 2 января проведёт открытую тренировку на стадионе "Бенито Вильямарин". Все желающие смогут поприсутствовать и понаблюдать за тренировочным процессом своих кумиров. Тренировка начнётся в 10:30 по местному времени.

¡ATENCIÓN! ????



¡El próximo jueves 2 de enero tenemos entrenamiento a puerta abierta en el Estadio Benito Villamarín! ⚽????



Apertura de puertas 9:30 ????

Inicio del entrenamiento 10:30 ????️‍♂️

Accesos por puertas de Gol norte y Fondo ????



Toda la información ???? — Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) December 26, 2024

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"Реал Бетис" вернётся к тренировкам 30 декабря после недельного отпуска. 4 января испанский клуб сыграет с "Уэской" в Кубке Короля. Через неделю для клуба возобновится Ла Лига матчем против "Вальядолида".

Сейчас "Реал Бетис" занимает 9 место в Ла Лиге.