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Испанский клуб, находящийся в верхней десятке, проведёт открытую тренировку в начале 2025 года
Клуб сообщил об этом в соцсетях
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press
Испанский клуб, находящийся в верхней десятке, проведёт открытую тренировку в начале 2025 года.
"Реал Бетис" 2 января проведёт открытую тренировку на стадионе "Бенито Вильямарин". Все желающие смогут поприсутствовать и понаблюдать за тренировочным процессом своих кумиров. Тренировка начнётся в 10:30 по местному времени.
¡ATENCIÓN! ????— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) December 26, 2024
¡El próximo jueves 2 de enero tenemos entrenamiento a puerta abierta en el Estadio Benito Villamarín! ⚽????
Apertura de puertas 9:30 ????
Inicio del entrenamiento 10:30 ????️♂️
Accesos por puertas de Gol norte y Fondo ????
Toda la información ????
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"Реал Бетис" вернётся к тренировкам 30 декабря после недельного отпуска. 4 января испанский клуб сыграет с "Уэской" в Кубке Короля. Через неделю для клуба возобновится Ла Лига матчем против "Вальядолида".
Сейчас "Реал Бетис" занимает 9 место в Ла Лиге.
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