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Футболист Барселоны провел в 2024 году самое большое количество официальных матчей

Испания

Впечатляющий показатель

Футболист Барселоны провел в 2024 году самое большое количество официальных матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Домашняя встреча против "Атлетико" в Ла Лиге стала для Жюля Кунде 70-й в уходящем году. Он провел на поле 5 962 минуты.

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На второй позиции расположился представитель принципиального соперника – "Реала". Федерико Вальверде наиграл в 2024-м 5 753 минуты. Футболист "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк замыкает топ-3 лидеров (5 703).

Также в списке оказались игроки "Бенфики" и "Байера" Николас Отаменди (5539) и Гранит Джака (5537) соответственно. В контексте клубов, выступающих за пределами Европы, соответствующий рейтинг возглавляет колумбийский полузащитник "Флуминенсе" Хон Ариас. Он отыграл 5 599 минут.

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Источник:
CIES Football Observatory
Опубликовал: Александр Симченко
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