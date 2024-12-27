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Реал изменит название домашнего стадиона. Какая причина?

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Реал изменит название домашнего стадиона. Какая причина?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство мадридского "Реала" внесет изменение в название домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу", пишет Marca.

По информации источника, название легендарной арены будет упрощено, и будет звучать просто "Бернабеу" (без "Сантьяго").

Отмечается, что решение принято по коммерческим причинам и с целью "оказать большее влияние на рынок".

Стоит отметить, что стадион "cливочных" называется "Сантьяго Бернабеу" с 4 января 1955 года, в честь своего бывшего игрока и президента клуба.

Напомним, в 2019 году начались работы по реконструкции стадиона и должны быть завершены к концу 2023 года, но сроки были сдвинуты. В "Реале" ожидают, что он окупится к 2053 году.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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