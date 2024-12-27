Барселона назвала цену, за которую готова продать одного из центральных защитников команды

Клеман Ленгле обрел стабильность и известность в аренде в "Атлетико" после сезонов взлетов и падений в "Барселоне" и предыдущих выступлений в аренде в Премьер-лиге. Тренерский штаб мадридцев рассматривает его как надежный вариант на будущее своей команды.

По информации Fichajes, "Барселона" дала понять, что расстанется с 29-летним защитником только за сумму от 15 до 20 млн евро. Для каталонцев, которые стремятся сбалансировать свое финансовое положение, продажа француза является возможностью для получения прибыли. С точки зрения мадридского "Атлетико", привлечение Ленгле на постоянной основе может стать экономически эффективным решением для усиления линии защиты, особенно учитывая упадок Акселя Витселя, который играл на позиции защитника. Переговоры обещают стать одной из изюминок летнего трансферного рынка 2025 года.

Добавим, что в этом сезоне Клеман Ленгле провел 13 матчей и отметился 2 голами.