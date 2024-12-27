  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона назвала цену, за которую готова продать одного из центральных защитников команды
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона назвала цену, за которую готова продать одного из центральных защитников команды

Испания

Каталонцы постараются улучшить свое финансовое положение

Барселона назвала цену, за которую готова продать одного из центральных защитников команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Клеман Ленгле обрел стабильность и известность в аренде в "Атлетико" после сезонов взлетов и падений в "Барселоне" и предыдущих выступлений в аренде в Премьер-лиге. Тренерский штаб мадридцев рассматривает его как надежный вариант на будущее своей команды.

По информации Fichajes, "Барселона" дала понять, что расстанется с 29-летним защитником только за сумму от 15 до 20 млн евро. Для каталонцев, которые стремятся сбалансировать свое финансовое положение, продажа француза является возможностью для получения прибыли. С точки зрения мадридского "Атлетико", привлечение Ленгле на постоянной основе может стать экономически эффективным решением для усиления линии защиты, особенно учитывая упадок Акселя Витселя, который играл на позиции защитника. Переговоры обещают стать одной из изюминок летнего трансферного рынка 2025 года.

Добавим, что в этом сезоне Клеман Ленгле провел 13 матчей и отметился 2 голами.

По теме
yellow-arrow
Реал изменит название домашнего стадиона. Какая причина?
yellow-arrow
Наследник Марсело с ударом точнее, чем у Роберто Карлоса. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Левый защитник
yellow-arrow
Футболист Барселоны провел в 2024 году самое большое количество официальных матчей
Атлетико (Мадрид) Барселона Клеман Ленгле
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости