Ужасный конец года для Эндрика: на Рождество убили члена семьи игрока мадридского Реала

После перехода в "Реал", Эндрик не может найти себя в мадридском клубе. В дополнение к этому, семья 18-летнего футболиста осталась в трауре в этот праздничный период.

Как сообщает Foot Mercato, утром на Рождество застрелили Маурисио Нуньеса Гонсалвеса, который был шурином сестры Эндрика, Лавинии Судре. Мужчина был близким другом игрока мадридского "Реала". Происшествие произошло в районе Самамбайя-Норте, который находится в пригороде столицы Бразилиа.

Во время убийства Маурисио Нуньес находился в местном баре, когда к нему подошел 24-летний мужчина. Преступник вытащил пистолет и сделал первый выстрел. Жертва попыталась убежать, но была схвачена мужчиной, прежде чем умереть от нескольких огнестрельных ранений в голову.