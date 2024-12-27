Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ужасный конец года для Эндрика: на Рождество убили члена семьи игрока мадридского Реала
Сочувствуем потере
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После перехода в "Реал", Эндрик не может найти себя в мадридском клубе. В дополнение к этому, семья 18-летнего футболиста осталась в трауре в этот праздничный период.
Как сообщает Foot Mercato, утром на Рождество застрелили Маурисио Нуньеса Гонсалвеса, который был шурином сестры Эндрика, Лавинии Судре. Мужчина был близким другом игрока мадридского "Реала". Происшествие произошло в районе Самамбайя-Норте, который находится в пригороде столицы Бразилиа.
Во время убийства Маурисио Нуньес находился в местном баре, когда к нему подошел 24-летний мужчина. Преступник вытащил пистолет и сделал первый выстрел. Жертва попыталась убежать, но была схвачена мужчиной, прежде чем умереть от нескольких огнестрельных ранений в голову.
Популярное сейчас
- Мудрик нашел клуб, в котором будет поддерживать форму
- В сети опубликовали промежуточную сумму призовых Динамо и Шахтера в евросезоне
- Салах стал восьмым футболистом, забившим 100 голов на домашних стадионах в Английской Премьер-Лиге. Кому покорилось достижение и сколько матчей потребовалось?
- Бущану места не нашлось. Сабо назвал тройку лучших вратарей Украины
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
Комментарии 1