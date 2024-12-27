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Ужасный конец года для Эндрика: на Рождество убили члена семьи игрока мадридского Реала

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Ужасный конец года для Эндрика: на Рождество убили члена семьи игрока мадридского Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После перехода в "Реал", Эндрик не может найти себя в мадридском клубе. В дополнение к этому, семья 18-летнего футболиста осталась в трауре в этот праздничный период.

Как сообщает Foot Mercato, утром на Рождество застрелили Маурисио Нуньеса Гонсалвеса, который был шурином сестры Эндрика, Лавинии Судре. Мужчина был близким другом игрока мадридского "Реала". Происшествие произошло в районе Самамбайя-Норте, который находится в пригороде столицы Бразилиа.

Во время убийства Маурисио Нуньес находился в местном баре, когда к нему подошел 24-летний мужчина. Преступник вытащил пистолет и сделал первый выстрел. Жертва попыталась убежать, но была схвачена мужчиной, прежде чем умереть от нескольких огнестрельных ранений в голову.

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Реал (Мадрид) Эндрик
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
27.12.2024 в 11:48
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
27.12.2024 в 11:48
Платить не захотел?
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