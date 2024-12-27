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"Я планирую вернуться на поле до начала лета". Капитан Реал назвал дату своего возвращения после тяжелой травмы
Игрок хочет принять участие в новом для клуба турнире
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан мадридского "Реала" Дани Карвахаль рассказал в одном из недавних интервью о своем желании вернуться на футбольное поле в ближайшее время, назвав участие в новом турнире для клуба своей целью.
"Я хочу вернуться на футбольное поле до начала Клубного чемпионата мира в следующем году, это моя цель. В начале июня пройдет восемь месяцев после операции. Посмотрим, как все будет развиваться, я не буду спешить с этим решением, но я поставил перед собой такую цель".
Напомним, что Клубный чемпионат мира 2025 года состоится в США в период с 15 июня по 13 июля.
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Также добавим, что "Реал" продлил контракт с Дани Карвахалем до 2026 года после того, как 32-летний испанец получил тяжелую травму колена.
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