Бетис готовится к уходу игрока атаки в зимнее трансферное окно

Приход Седрика Бакамбу вызвал ажиотаж среди болельщиков "Бетиса", но его игра не оправдала возложенных на него ожиданий. Несмотря на то, что нападающий сыграл почти в каждой игре этого сезона, он не смог придать команде необходимого атакующего веса. Его недостаточная эффективность перед воротами и явный недостаток уверенности поставили его в центр критики, что осложнило его положение в составе "зелено-белых".

По информации Fichajes, спортивный менеджмент "Бетиса" работает над поиском решения для конголезского нападающего, который может перейти в другой клуб зимой. Источники, близкие к клубу, утверждают, что они уже получили запросы по игроку, хотя конкретного предложения еще нет. Его уход не только освободил бы место в составе, но и высвободил бы ресурсы для возможных пополнений для усиления атаки команды. Будущее 33-летнего игрока будет зависеть от переговоров, которые состоятся в ближайшие недели.

Добавим, что в этом сезоне Седрик Бакамбу провел 18 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.