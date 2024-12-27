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Бетис готовится к уходу игрока атаки в зимнее трансферное окно
Зелено-белым это может пойти на пользу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Приход Седрика Бакамбу вызвал ажиотаж среди болельщиков "Бетиса", но его игра не оправдала возложенных на него ожиданий. Несмотря на то, что нападающий сыграл почти в каждой игре этого сезона, он не смог придать команде необходимого атакующего веса. Его недостаточная эффективность перед воротами и явный недостаток уверенности поставили его в центр критики, что осложнило его положение в составе "зелено-белых".
По информации Fichajes, спортивный менеджмент "Бетиса" работает над поиском решения для конголезского нападающего, который может перейти в другой клуб зимой. Источники, близкие к клубу, утверждают, что они уже получили запросы по игроку, хотя конкретного предложения еще нет. Его уход не только освободил бы место в составе, но и высвободил бы ресурсы для возможных пополнений для усиления атаки команды. Будущее 33-летнего игрока будет зависеть от переговоров, которые состоятся в ближайшие недели.
Добавим, что в этом сезоне Седрик Бакамбу провел 18 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.
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