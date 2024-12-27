"Он никогда этого не делал". Ямаль выразил свое восхищение игрой Месси

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поделился своим мнением о бывшем капитане "блауграны" Лионеле Месси.

"Что меня больше всего восхищает в стиле игры Месси, так это лёгкость, с которой он всё делает. Он может обыграть четырёх игроков в финале. Сколько бы ни было хороших игроков, я не думаю, что кто-то может с ним сравниться. Есть только один Месси. Я уверен, что сейчас он хочет выиграть ещё больше турниров и ещё один чемпионат мира.

Очень трудно не расслабиться, когда выигрываешь титул, но он никогда этого не делал. Он выиграл всё, у него были титулы Лиги чемпионов, "Золотые мячи"… Но он не останавливался, пока не выиграл чемпионат мира. Он всегда хочет большего", — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.