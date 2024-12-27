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"Он никогда этого не делал". Ямаль выразил свое восхищение игрой Месси

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Комментарий вундеркинда

"Он никогда этого не делал". Ямаль выразил свое восхищение игрой Месси

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поделился своим мнением о бывшем капитане "блауграны" Лионеле Месси.

"Что меня больше всего восхищает в стиле игры Месси, так это лёгкость, с которой он всё делает. Он может обыграть четырёх игроков в финале. Сколько бы ни было хороших игроков, я не думаю, что кто-то может с ним сравниться. Есть только один Месси. Я уверен, что сейчас он хочет выиграть ещё больше турниров и ещё один чемпионат мира.

Очень трудно не расслабиться, когда выигрываешь титул, но он никогда этого не делал. Он выиграл всё, у него были титулы Лиги чемпионов, "Золотые мячи"… Но он не останавливался, пока не выиграл чемпионат мира. Он всегда хочет большего", — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Напомним, Месси выступал за основную команду "Барсы" с 2003 по 2021 годы. Сейчас 37-летний аргентинец защищает цвета "Интер Майами".

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Лионель Месси Барселона Интер Майами Ламин Ямаль
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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