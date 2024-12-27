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Реал Сосьедад продлил контракт с победителем Олимпиады-2024
Игрок является воспитанником местной академии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хон Пачеко два года играет на самом высоком уровне в "Реал Сосьедаде". Учитывая важность 23-летнего центрального защитника для "бело-синих", руководство клуба продлило контракт с игроком до 2030 года.
"Более десяти лет назад я впервые приехал в "Субиету". Я пришел сюда счастливый и полный энтузиазма, чтобы осуществить свою мечту. Сегодня, спустя десять лет, после того, как я поиграл во всех молодежных командах "Реал Сосьедада", я могу сказать, что я осуществил ее. Что я осуществил мечту каждого из тех, кто ежедневно работает в "Субиете", чтобы достичь ее. И что я буду продолжать достигать ее еще много лет. Aupa Real!", - заявил после продления соглашения защитник.
Добавим, что в этом сезоне Хон Пачеко провел 13 матчей, где отметился голом и результативной передачей.
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