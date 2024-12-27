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Времени остается немного. Барселона имеет серьезные проблемы с регистрацией Дани Ольмо

Испания

Каталонский гранд попытается обжаловать решение Ла Лиги

Времени остается немного. Барселона имеет серьезные проблемы с регистрацией Дани Ольмо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Коммерческий суд Барселоны не дал разрешение "Барселоне" на регистрацию Дани Ольмо на вторую половину сезона. Апелляция каталонского клуба была отклонена, но "сине-гранатовые" не собираются сдаваться.

Известно, что в следующий понедельник, 30-го декабря, состоится очередное слушание, поскольку "Барселона" подала еще один иск против Ла Лиги относительно собственных финансовых возможностей для того, чтобы зарегистрировать 26-летнего испанского хавбека.

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У "Барселоны" есть время до 31-го декабря, чтобы уладить это дело, иначе Ольмо рискует стать свободным агентом в январе.

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Напомним, что "Арсенал" и "Манчестер Сити" заинтересованы в возможном подписании Дани Ольмо.

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Барселона Дани Ольмо
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
27.12.2024 в 13:54
бизнес по каталонски:))
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
27.12.2024 в 13:54
бизнес по каталонски:))
Ответить
0
0

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