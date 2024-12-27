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В этот раз не Забарный. Реал интересуется защитником Борнмута

Испания

Коллега Ильи по амплуа

В этот раз не Забарный. Реал интересуется защитником Борнмута

Фото - Adam Davy / PA via AP

Новина українською

Мадридский "Реал" рассматривает центрального защитника "Борнмута" Дина Хейсена в качестве усиления оборонительной линии. Об этом информирует AS.

Согласно информации издания, "королевский" клуб привлекает то, что Дин выступает за молодежную сборную Испании U-21, несмотря на наличие второго гражданства (нидерландского).

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Отметим, что в "Борнмут" Хейсен перешел этим летом из "Ювентуса" за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне 19-летний центрбек принял участие в 12 матчах и отметился двумя голами.

Ранее также сообщалось об интересе "Реала" к украинскому защитнику "вишень" Илье Забарному.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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