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В этот раз не Забарный. Реал интересуется защитником Борнмута
Коллега Ильи по амплуа
Фото - Adam Davy / PA via AP
Мадридский "Реал" рассматривает центрального защитника "Борнмута" Дина Хейсена в качестве усиления оборонительной линии. Об этом информирует AS.
Согласно информации издания, "королевский" клуб привлекает то, что Дин выступает за молодежную сборную Испании U-21, несмотря на наличие второго гражданства (нидерландского).
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Отметим, что в "Борнмут" Хейсен перешел этим летом из "Ювентуса" за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне 19-летний центрбек принял участие в 12 матчах и отметился двумя голами.
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