В этот раз не Забарный. Реал интересуется защитником Борнмута

Мадридский "Реал" рассматривает центрального защитника "Борнмута" Дина Хейсена в качестве усиления оборонительной линии. Об этом информирует AS.

Согласно информации издания, "королевский" клуб привлекает то, что Дин выступает за молодежную сборную Испании U-21, несмотря на наличие второго гражданства (нидерландского).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что в "Борнмут" Хейсен перешел этим летом из "Ювентуса" за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне 19-летний центрбек принял участие в 12 матчах и отметился двумя голами.