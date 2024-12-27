  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. AS: Известна дата возвращения на поле одного из защитников мадридского Реала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

AS: Известна дата возвращения на поле одного из защитников мадридского Реала

Испания

Анчелотти на него уже давно заждался

AS: Известна дата возвращения на поле одного из защитников мадридского Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Давид Алаба более года не играл за мадридский "Реал" после разрыва крестообразных связок. Лишь недавно австриец вернулся к тренировкам с остальной командой.

Как сообщает испанское медиа AS, центральный защитник, скорее всего, выйдет на поле уже в следующем месяце. Текущий план заключается в том, что австриец будет в распоряжении Карло Анчелотти уже после матчей за Суперкубок Испании. Таким образом, он может выйти на поле в домашнем матче против "Лас-Пальмаса", который запланирован на 19 января.

Напомним, что в прошлом сезоне Давид Алаба провел 17 матчей, где отметился 2 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Ривер Плейт хочет вернуть своего бывшего игрока, выступающего в Ла Лиге
yellow-arrow
Ливерпуль заинтересован в подписании ключевого хавбека Барселоны
yellow-arrow
Ямаль про Ханси Флика: Он передает много уверенности и всегда знает, что нужно сказать
Давид Алаба Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости