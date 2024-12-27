AS: Известна дата возвращения на поле одного из защитников мадридского Реала

Давид Алаба более года не играл за мадридский "Реал" после разрыва крестообразных связок. Лишь недавно австриец вернулся к тренировкам с остальной командой.

Как сообщает испанское медиа AS, центральный защитник, скорее всего, выйдет на поле уже в следующем месяце. Текущий план заключается в том, что австриец будет в распоряжении Карло Анчелотти уже после матчей за Суперкубок Испании. Таким образом, он может выйти на поле в домашнем матче против "Лас-Пальмаса", который запланирован на 19 января.

Напомним, что в прошлом сезоне Давид Алаба провел 17 матчей, где отметился 2 ассистами.