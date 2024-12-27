Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
AS: Известна дата возвращения на поле одного из защитников мадридского Реала
Анчелотти на него уже давно заждался
Getty Images/Global Images Ukraine
Давид Алаба более года не играл за мадридский "Реал" после разрыва крестообразных связок. Лишь недавно австриец вернулся к тренировкам с остальной командой.
Как сообщает испанское медиа AS, центральный защитник, скорее всего, выйдет на поле уже в следующем месяце. Текущий план заключается в том, что австриец будет в распоряжении Карло Анчелотти уже после матчей за Суперкубок Испании. Таким образом, он может выйти на поле в домашнем матче против "Лас-Пальмаса", который запланирован на 19 января.
Напомним, что в прошлом сезоне Давид Алаба провел 17 матчей, где отметился 2 ассистами.
Популярное сейчас
- Более 1600 оккупантов и система ПВО. Генштаб подсчитал вражеские потери в Украине за сутки
- Мудрик нашел клуб, в котором будет поддерживать форму
- Цыганык – о возможном увольнении Пономарева: Даже если бы хотелось что-то изменить, то никто не даст
- Бущану места не нашлось. Сабо назвал тройку лучших вратарей Украины
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня