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Капитан Алавеса пропустит пару месяцев из-за травмы, которую получил в матче с Валенсией

Испания

Это серьезная потеря для бело-голубых

Капитан Алавеса пропустит пару месяцев из-за травмы, которую получил в матче с Валенсией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь Антонио Сивера получил травму в минувшее воскресенье во время матча между "Алавесом" и "Валенсией" на стадионе "Месталья". Первые анализы показали, что капитан "бело-голубых" получил перелом руки.

Как сообщает медицинская служба "Алавеса", дальнейшие медицинские обследования подтвердили эту травму. Игрок перенес успешную операцию по остеосинтезу второй пястной кости левой руки. 28-летний голкипер выбыл из игры на период от шести до восьми недель.

Добавим, что в этом сезоне Антонио Сивера провел 19 матчей, из которых 4 сыграл на ноль, пропустив в общей сложности 30 мячей.

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Источник:
Алавес
Опубликовал: Александр Гресь
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