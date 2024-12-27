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Ямаль про Ханси Флика: Он передает много уверенности и всегда знает, что нужно сказать

Испания

Испанец под его руководством имеет полную свободу действий

Ямаль про Ханси Флика: Он передает много уверенности и всегда знает, что нужно сказать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" под руководством Ханси Флика выдала мощное начало сезона. Однако в последнее время каталонцы стали чаще терять очки, в результате чего они оказались на третьем месте, отставая от "Атлетико" на три очка, который имеет игру в запасе. Звезда "сине-гранатовых" Ламин Ямаль отметил, что ему очень нравится тренироваться под руководством Ханси Флика.

"Он - тренер, который приходит поговорить с тобой, который объясняет, почему что-то происходит; советы, которые он нам дает, делают нас лучше. Он передает много уверенности и всегда знает, что нужно сказать. Это очень важно. Он знает, что сказать в нужный момент. Он всегда говорит мне, что я очень важен для команды, и я верю в это. То, как мы играем, интереснее смотреть болельщикам. Мы имеем атакующий, прямолинейный стиль игры. Когда я получаю мяч на фланге, тогда я являюсь на 100% самим собой, потому что у меня нет правил и я имею свободу передвижения. Возможно, в защите мы не так сильны, как в другие годы, но в атаке это один из лучших сезонов. Мы все с детства болеем за "Кулес" и знаем, как важно играть за этот герб. Атмосфера в раздевалке полна энергии", - цитирует футболиста Marca.

Добавим, что в этом сезоне Ламин Ямаль провел 21 матч, где отметился 6 голами и 12 ассистами.

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Барселона Ханси Флик Ламин Ямаль
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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