Ривер Плейт хочет вернуть своего бывшего игрока, выступающего в Ла Лиге

Гонсало Монтиель - один из футболистов, которых спортивный менеджмент "Севильи" ожидает продать в зимнее трансферное окно. Победитель чемпионата мира в составе сборной Аргентины не пользуется доверием Гарсии Пимьенты, который нашел в молодом Хосе Анхеле Кармоне игрока, обеспечивающего регулярность и надежность защиты на позиции правого защитника.

По информации Mundo Deportivo, "Ривер Плейт" хочет вернуть 27-летнего футболиста в родной клуб. "Миллионеры" хотят укрепить защиту своей команды, а также они имеют хорошие отношения с менеджментом "Севильи", поскольку ранее у "нервионцев" они приобрели другого аргентинца Маркоса Акунью. Впрочем, "Ривер Плейту" придется выдержать конкуренцию, потому что в услугах Гонсало Монтиеля также заинтересованы мексиканский "Монтеррей" и бразильский "Сан-Паулу".

По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 5 млн евро. Добавим, что в этом сезоне Гонсало Монтиель провел 8 матчей, где отметился одним забитым мячом.