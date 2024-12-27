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Ривер Плейт хочет вернуть своего бывшего игрока, выступающего в Ла Лиге

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Этот футболист в основном наблюдает за матчами со скамейки запасных

Ривер Плейт хочет вернуть своего бывшего игрока, выступающего в Ла Лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Гонсало Монтиель - один из футболистов, которых спортивный менеджмент "Севильи" ожидает продать в зимнее трансферное окно. Победитель чемпионата мира в составе сборной Аргентины не пользуется доверием Гарсии Пимьенты, который нашел в молодом Хосе Анхеле Кармоне игрока, обеспечивающего регулярность и надежность защиты на позиции правого защитника.

По информации Mundo Deportivo, "Ривер Плейт" хочет вернуть 27-летнего футболиста в родной клуб. "Миллионеры" хотят укрепить защиту своей команды, а также они имеют хорошие отношения с менеджментом "Севильи", поскольку ранее у "нервионцев" они приобрели другого аргентинца Маркоса Акунью. Впрочем, "Ривер Плейту" придется выдержать конкуренцию, потому что в услугах Гонсало Монтиеля также заинтересованы мексиканский "Монтеррей" и бразильский "Сан-Паулу".

По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 5 млн евро. Добавим, что в этом сезоне Гонсало Монтиель провел 8 матчей, где отметился одним забитым мячом.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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