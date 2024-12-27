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Снова из Реала. Назван лучший игрок месяца в Ла Лиге
Вернулся на пик формы
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам декабря.
В уходящем месяце 21-летний англичанин забил 3 гола и отдал 2 результативные передачами в чемпионате Испании.
Помимо Беллингема, на получение награды также были номинированы форвард "Атлетико" Антуан Гризманн (2 гола), вингер "Барселоны" Рафинья (2 гола), полузащитник "Атлетика" Ойан Сансет (2 гола и 1 ассист) и нападающий "Лас-Пальмаса" Сандро Рамирес (3 гола).
Напомним, что в ноябре лучшим игроком в Ла Лиге был признан вингер "Реала" Винисиус Жуниор.
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