  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Снова из Реала. Назван лучший игрок месяца в Ла Лиге
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снова из Реала. Назван лучший игрок месяца в Ла Лиге

Испания

Вернулся на пик формы

Снова из Реала. Назван лучший игрок месяца в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам декабря.

В уходящем месяце 21-летний англичанин забил 3 гола и отдал 2 результативные передачами в чемпионате Испании.

Помимо Беллингема, на получение награды также были номинированы форвард "Атлетико" Антуан Гризманн (2 гола), вингер "Барселоны" Рафинья (2 гола), полузащитник "Атлетика" Ойан Сансет (2 гола и 1 ассист) и нападающий "Лас-Пальмаса" Сандро Рамирес (3 гола).

Напомним, что в ноябре лучшим игроком в Ла Лиге был признан вингер "Реала" Винисиус Жуниор.

По теме
yellow-arrow
Агент звездного футболиста Барселоны отрицает его переезд в Саудовскую Аравию
yellow-arrow
Наши со знаком минус. Transfermarkt обновил цены на украинцев Ла Лиги
yellow-arrow
Ямаль высказался о восстановлении после травмы
Реал (Мадрид) Игрок месяца Ла Лига Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (Вінниця )
27.12.2024 в 16:10
Пересвсьокупив))). А як там статєйка одного знатока, що Белінгем здав, не може відродитися... Хоча може ця статєйка місячної давнини, але випустили в тираж нині))
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
27.12.2024 в 16:10
Пересвсьокупив))). А як там статєйка одного знатока, що Белінгем здав, не може відродитися... Хоча може ця статєйка місячної давнини, але випустили в тираж нині))
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости