Правый вингер "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о восстановлении после травмы голеностопа.

"Я уверен, что вернусь лучше и с большим желанием. Когда ты отсутствуешь некоторое время, ты понимаешь, насколько тебе нравится твоя работа.

Я вернусь лучшим, чем когда-либо. Я думаю, что это не было проблемой с другой травмой; это было невезение. Удар по лодыжке...", - сказал футболист.