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Ямаль высказался о восстановлении после травмы

Испания

Я вернусь лучшим, чем когда-либо (с)

Ямаль высказался о восстановлении после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый вингер "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о восстановлении после травмы голеностопа.

"Я уверен, что вернусь лучше и с большим желанием. Когда ты отсутствуешь некоторое время, ты понимаешь, насколько тебе нравится твоя работа.

Я вернусь лучшим, чем когда-либо. Я думаю, что это не было проблемой с другой травмой; это было невезение. Удар по лодыжке...", - сказал футболист.

Ламин в текущем сезоне сыграл 21 матч, забил 6 голов и отдал 12 ассистов.

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Ламин Ямаль
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
27.12.2024 в 17:02
Ню ню… если в 17 лет травмы пошли, то быть тебе рядом с фати на лавочке
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0
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Комментарии 5
oda1979 (Запорожье)
27.12.2024 в 17:02
Ню ню… если в 17 лет травмы пошли, то быть тебе рядом с фати на лавочке
Ответить
0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
27.12.2024 в 17:04
Ще є шанс. Втікти. Він ще неповнолітній
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0
1
avatar
Bаrcelinius
27.12.2024 в 17:06
Не каркай, собака.
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0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
27.12.2024 в 16:53
Цікаво, а чому немає статті Мундо Депортіво ( вона ж Мундо Алєніо, бо цей квадробер завжди з неї інфу тут алєнячу викладав), що Федерація Іспанії заборонила реєструвати Дані Ольмо до кінця сезону? Якщо не подадуть шлємазли в суд до 31.12, то він ОСТАТОЧНО стає вільним агентом. А за нього придурки 62 ляма влітку заплатили. Чекаю на Алєня та Альцгеймера, що Перес-банкрот все купив))). І подальше входження Барсеглода в запій
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ANESTEZIO (Вінниця )
27.12.2024 в 16:21
Хлопче, удачі тобі! Тікай з цього цвинтаря молодих талантів і будеш здоровим
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