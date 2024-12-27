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Ямаль высказался о восстановлении после травмы
Я вернусь лучшим, чем когда-либо (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о восстановлении после травмы голеностопа.
"Я уверен, что вернусь лучше и с большим желанием. Когда ты отсутствуешь некоторое время, ты понимаешь, насколько тебе нравится твоя работа.
Я вернусь лучшим, чем когда-либо. Я думаю, что это не было проблемой с другой травмой; это было невезение. Удар по лодыжке...", - сказал футболист.
Ламин в текущем сезоне сыграл 21 матч, забил 6 голов и отдал 12 ассистов.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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oda1979 (Запорожье)
27.12.2024 в 17:02
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