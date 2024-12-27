Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент звездного футболиста Барселоны отрицает его переезд в Саудовскую Аравию
Похоже, что игрок останется в столице Каталонии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Агент Френки де Йонга рассказал в эксклюзивном интервью для нидерландского издания Telegraaf о том, что игрок не рассматривает переход ни в один из саудовских клубов.
"Слухи о том, что мой клиент хочет переехать в Саудовскую Аравию — полная чушь. Эти новости очень отвлекают Фрэнки от того, чего он действительно хочет. Он хочет играть за "Барселону", показывать высокий уровень игры в клубе, который он любит больше всего".
"Кто знает, возможно, "Барселона" и Френки де Йонг смогут договориться о продолжении сотрудничества", — добавил агент 27-летнего футболиста.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что после очередного обновления цен на футболистов чемпионата Испании от авторитетного портала Transfermarkt стоимость нидерландского хавбека снизилась с 60 миллионов евро до 45 миллионов.
Популярное сейчас
- Красников отреагировал на версию журналиста, что допинг Мудрика - это его месть
- Экс-нападающий Ромы назвал главный недостаток Довбика
- Экс-игрок сборной Украины считает, что Мудрик не избежит дисквалификации
- Реал Мадрид: о проблемах, которые предпочитают не обсуждать
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
Комментарии 2