  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Агент звездного футболиста Барселоны отрицает его переезд в Саудовскую Аравию
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент звездного футболиста Барселоны отрицает его переезд в Саудовскую Аравию

Испания

Похоже, что игрок останется в столице Каталонии

Агент звездного футболиста Барселоны отрицает его переезд в Саудовскую Аравию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Агент Френки де Йонга рассказал в эксклюзивном интервью для нидерландского издания Telegraaf о том, что игрок не рассматривает переход ни в один из саудовских клубов.

"Слухи о том, что мой клиент хочет переехать в Саудовскую Аравию — полная чушь. Эти новости очень отвлекают Фрэнки от того, чего он действительно хочет. Он хочет играть за "Барселону", показывать высокий уровень игры в клубе, который он любит больше всего".

Читайте такжеЛиверпуль заинтересован в подписании ключевого хавбека Барселоны

"Кто знает, возможно, "Барселона" и Френки де Йонг смогут договориться о продолжении сотрудничества", — добавил агент 27-летнего футболиста.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что после очередного обновления цен на футболистов чемпионата Испании от авторитетного портала Transfermarkt стоимость нидерландского хавбека снизилась с 60 миллионов евро до 45 миллионов.

По теме
yellow-arrow
Наши со знаком минус. Transfermarkt обновил цены на украинцев Ла Лиги
yellow-arrow
Ямаль высказался о восстановлении после травмы
yellow-arrow
Снова из Реала. Назван лучший игрок месяца в Ла Лиге
Барселона Френки де Йонг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegraaf
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
27.12.2024 в 17:01
Франки, эту корову будет доить, пока она не сдохнет:))
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
27.12.2024 в 17:01
Франки, эту корову будет доить, пока она не сдохнет:))
Ответить
0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
27.12.2024 в 16:56
Хочуть вже де Йонга кому небудь спихнути, щоб за 62 млн Ольмо не пішов вільним агентом . Нові ричаги із оленячої шкіри та рогів і патенту на глод Барсел@ха мабуть не дієві
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости