Агент звездного футболиста Барселоны отрицает его переезд в Саудовскую Аравию

Агент Френки де Йонга рассказал в эксклюзивном интервью для нидерландского издания Telegraaf о том, что игрок не рассматривает переход ни в один из саудовских клубов.

"Слухи о том, что мой клиент хочет переехать в Саудовскую Аравию — полная чушь. Эти новости очень отвлекают Фрэнки от того, чего он действительно хочет. Он хочет играть за "Барселону", показывать высокий уровень игры в клубе, который он любит больше всего".

Читайте также Ливерпуль заинтересован в подписании ключевого хавбека Барселоны

"Кто знает, возможно, "Барселона" и Френки де Йонг смогут договориться о продолжении сотрудничества", — добавил агент 27-летнего футболиста.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что после очередного обновления цен на футболистов чемпионата Испании от авторитетного портала Transfermarkt стоимость нидерландского хавбека снизилась с 60 миллионов евро до 45 миллионов.