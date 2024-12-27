Жорже Мендеш заявил, что Ямаль подпишет новый контракт с Барселоной

Жорже Мендеш, который является официальный представителем Ламина Ямаля, дал комментарий относительно его нового контракта.

"Ламин Ямаль обязательно подпишет новое соглашение с "Барселоной". Ламин должен остаться в этом клубе. Не могу сказать, когда, но это точно произойдет. У него был феноменальный 2024 год. По моему мнению, он был лучшим в составе "Барселоны" и сборной Испании в этом году".

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Ранее сообщалось о том, что Ламин Ямаль подпишет новый долгосрочный контракт с "Барселоной", в котором будет прописана клаусула в размере 1 миллиарда евро.

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В этом сезоне 17-летний Ямаль отметился 6 голами и 12 результативными передачами в 21 матче за "Барсу" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.