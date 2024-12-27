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Сборная Испании сыграет четвертьфинальный матч Лиги наций в Валенсии
Собранные средства пойдут на восстановление валенсийской общины
Getty Images_
Совет директоров Королевской федерации футбола Испании (RFEF) заявил, что местная национальная сборная проведет один из своих следующих матчей в Валенсии.
Мужская сборная Испании сыграет ответный матч четвертьфинала Лиги наций УЕФА против сборной Нидерландов в воскресенье 23-го марта 2025 года на стадионе "Месталья".
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Также известно, что женская сборная Испании, соответственно, проведет свой первый матч группового этапа женской Лиги наций УЕФА в пятницу 21-го февраля 2025 года против Бельгии на стадионе "Сьютат де Валенсия".
Таким образом RFEF хочет выразить полную поддержку пострадавшему населению Валенсии в результате наводнения, случившегося в октябре этого года.
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