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Сборная Испании сыграет четвертьфинальный матч Лиги наций в Валенсии

Испания

Собранные средства пойдут на восстановление валенсийской общины

Сборная Испании сыграет четвертьфинальный матч Лиги наций в Валенсии

Getty Images_

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Совет директоров Королевской федерации футбола Испании (RFEF) заявил, что местная национальная сборная проведет один из своих следующих матчей в Валенсии.

Мужская сборная Испании сыграет ответный матч четвертьфинала Лиги наций УЕФА против сборной Нидерландов в воскресенье 23-го марта 2025 года на стадионе "Месталья".

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Также известно, что женская сборная Испании, соответственно, проведет свой первый матч группового этапа женской Лиги наций УЕФА в пятницу 21-го февраля 2025 года против Бельгии на стадионе "Сьютат де Валенсия".

Таким образом RFEF хочет выразить полную поддержку пострадавшему населению Валенсии в результате наводнения, случившегося в октябре этого года.

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Испания Лига Наций Национальная сборная Испании
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Источник:
RFEF
Опубликовал: Андрей Журба
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