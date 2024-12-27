Испания
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Ожидаемо? Globe Soccer Awards назвал лучший клуб 2024 года
Реал Мадрид
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" признан лучшим клубом года на премии Globe Soccer Awards.
Команда в 2024 году выиграла Чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок.
Он опередил в голосовании: "Арсенал", "Аталанту", "Барселону", "Байера", "Баварию", "Боруссию" Дортмунд, "Брест", "Жирону", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" , "Монако", "ПСЖ" и "Спортинг".
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