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Роналду - о Куртуа: Ты должен был бы быть нападающим
Португалец высказался о голкипере Реала
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
На церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, которая состоялась 27 декабря, легендарный португальский футболист Криштиану Роналду не смог удержаться от шуток в адрес бельгийского голкипера мадридского "Реала" Тибо Куртуа.
"Ты должен был стать нападающим. Ты очень высокий и забивал бы много голов", - сказал Роналду.
Добавим, что Роналду
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