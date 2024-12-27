Роналду - о Куртуа: Ты должен был бы быть нападающим

На церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, которая состоялась 27 декабря, легендарный португальский футболист Криштиану Роналду не смог удержаться от шуток в адрес бельгийского голкипера мадридского "Реала" Тибо Куртуа.

"Ты должен был стать нападающим. Ты очень высокий и забивал бы много голов", - сказал Роналду.

Добавим, что Роналду был признан лучшим бомбардиром всех времен по версии Globe Soccer Awards.