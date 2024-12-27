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Роналду - о Куртуа: Ты должен был бы быть нападающим

Испания
Обновлено

Португалец высказался о голкипере Реала

Роналду - о Куртуа: Ты должен был бы быть нападающим

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

На церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, которая состоялась 27 декабря, легендарный португальский футболист Криштиану Роналду не смог удержаться от шуток в адрес бельгийского голкипера мадридского "Реала" Тибо Куртуа.

"Ты должен был стать нападающим. Ты очень высокий и забивал бы много голов", - сказал Роналду.

Добавим, что Роналду был признан лучшим бомбардиром всех времен по версии Globe Soccer Awards.

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