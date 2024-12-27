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Беллингем: Я подписал контракт с Реалом, чтобы выигрывать титулы

Испания

Джуд стремится к новым победам с испанским клубом

Беллингем: Я подписал контракт с Реалом, чтобы выигрывать титулы

Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид

Новина українською

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем рассказал о своих планах относительно будущего в мадридском клубе.

"Я подписал контракт с "Реалом", чтобы выигрывать титулы в лучшем клубе мира. Пять титулов за один год - это хорошо, но мы хотим большего, и у нас есть голод к этому.

Мы хотим продолжать побеждать на протяжении многих лет и творить историю "Реала", - сказал футболист.

Добавим, что Джуд Беллингем получил награду "Лучший хавбек 2024 года" а версии Globe Soccer Awards.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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