Ман Сити, МЮ и Арсенал настроенные приобрести полузащитника Барсы

Три топ-клуба Английской премьер-лиги заинтересованы подписать испанского полузащитника Дани Ольмо в случае, если Барса так и не зарегистрирует его в клубе.

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По информации The Times, "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" следят за ситуацией с Ольмо после того, как суд отказал "Барселоне" в регистрации полузащитника на вторую часть сезона. Отмечается, что "сине-гранатовая" команда обратится с новым заявлением в суд.

Крайний срок регистрации – 31 декабря.

Ольмо присоединился к "Барселоне" летом этого года. Он провел 15 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу во всех официальных турнирах.