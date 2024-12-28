Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перспективный нападающий Барселоны поделился планами на 2025 год
Серьёзные намерения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Перспективный нападающий "Барселоны" поделился планами на 2025 год.
По словам Ламина Ямаля, в 2025 году футболист хочет улучшить показатели по голам.
"В 2025 году я хочу улучшить показатели по голам. Хочу забивать в каждой игре.
В этом году я добился больших успехов в плане результативных передач, но мне нужно улучшить показатели по голам, таков мой план", - сказал нападающий "Барселоны".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ламин Ямаль сыграл за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 6-ю голами и 12-ю голевыми передачами.
Сейчас испанский нападающий восстанавливается от травмы лодыжки.
Популярное сейчас
- Звезда Ливерпуля сообщила руководству клуба, что хочет перейти в Реал
- Снова об этом. Лунин бредит уходом с Мадрида
- От 43,70 грн: игроки Шахтера назвали свою первую зарплату и рассказали, на что ее потратили
- Полузащитник Барселоны считает, что его талантливый одноклубник является одним из лучших игроков мира
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд