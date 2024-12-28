Перспективный нападающий "Барселоны" поделился планами на 2025 год.

По словам Ламина Ямаля, в 2025 году футболист хочет улучшить показатели по голам.

"В 2025 году я хочу улучшить показатели по голам. Хочу забивать в каждой игре. В этом году я добился больших успехов в плане результативных передач, но мне нужно улучшить показатели по голам, таков мой план", - сказал нападающий "Барселоны".

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Ламин Ямаль сыграл за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 6-ю голами и 12-ю голевыми передачами.

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Сейчас испанский нападающий восстанавливается от травмы лодыжки.