Молодой вингер Реала посетил свой родной клуб. Фото

Молодой вингер "Реала" посетил свой родной клуб.

Арда Гюлер приехал в гости к "Фенербахче". Об этом сообщил турецкий клуб в соцсетях.

Нападающий сборной Турции и "Реала" увиделся с игроками, а также сделал фото с руководством и нынешним тренером Жозе Моуриньо.

Клуб выставил фотографии и подписал:

"Арда Гюлер, наш бывший футболист, который с успехом представляет нашу страну в Испании. Было так приятно снова тебя видеть, Твоя семья из Фенербахче всегда с тобой", - написал турецкий клуб.

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Арда Гюлер сыграл за "Фенербахче" 51 матч, в котором забил 9 голов и отдал 12 ассистов. Вингер перешёл в "Реал" в сезоне 2023/24 за 20 млн евро.