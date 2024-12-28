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Молодой вингер Реала посетил свой родной клуб. Фото

Испания

Помнит свои корни

Молодой вингер Реала посетил свой родной клуб. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Молодой вингер "Реала" посетил свой родной клуб.

Арда Гюлер приехал в гости к "Фенербахче". Об этом сообщил турецкий клуб в соцсетях.

Нападающий сборной Турции и "Реала" увиделся с игроками, а также сделал фото с руководством и нынешним тренером Жозе Моуриньо.

Клуб выставил фотографии и подписал:

"Арда Гюлер, наш бывший футболист, который с успехом представляет нашу страну в Испании. Было так приятно снова тебя видеть, Твоя семья из Фенербахче всегда с тобой", - написал турецкий клуб.

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Арда Гюлер сыграл за "Фенербахче" 51 матч, в котором забил 9 голов и отдал 12 ассистов. Вингер перешёл в "Реал" в сезоне 2023/24 за 20 млн евро.

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Жозе Моуриньо Фенербахче (Стамбул) Арда Гюлер
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Источник:
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Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
28.12.2024 в 13:31
Зачем его Перес брал не понятно
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
28.12.2024 в 13:31
Зачем его Перес брал не понятно
Ответить
0
0

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