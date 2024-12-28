Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Манчестер Сити выбрал лучшего между Месси и Роналду
Футболист аргументировал свой выбор
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" выбрал лучшего между Месси и Роналду.
Родри, который восстанавливается от травмы крестов, недавно рассказал в испанской телепрограмме El Hormiguero, кого из двух футболистов он считает лучшим.
"Я не сомневаюсь, что это Месси. В конце концов, я всегда говорю, что Криштиану во многом сравнялся с Месси, возможно, без врождённого таланта Лео.
Те из нас, кто на самом деле играет против них, сразу замечают разницу. В случае с Криштиану вы не хотели, чтобы он приближался к штрафной. Когда он это делал, он был смертоносен. Но Месси был опасен на любом участке поля. Когда Месси получал мяч, мы думали: Опасность, что-то должна произойти, но я не знал, что именно.
Я помню, как в 17-18 лет я начал играть против него; он уклонялся от меня, как тореадор, если я пытался отобрать у него мяч. Справа или слева, не имело значения. У меня было предчувствие, что случится что-то плохое", - сказал Родри.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Родри в сезоне 2024/25 стал обладателем Золотого мяча и лучшим футболистом года по версии IFFHS.
Популярное сейчас
- 35-летний боксер скончался спустя неделю после завоевания чемпионского пояса WBA
- Звезда Ливерпуля сообщила руководству клуба, что хочет перейти в Реал
- Ванат пошутил об алкогольном прошлом Милевского. Артем отрицательно отреагировал, вспомнив Лужного
- Бущану места не нашлось. Сабо назвал тройку лучших вратарей Украины
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО