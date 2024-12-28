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Полузащитник Манчестер Сити выбрал лучшего между Месси и Роналду

Испания

Футболист аргументировал свой выбор

Полузащитник Манчестер Сити выбрал лучшего между Месси и Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" выбрал лучшего между Месси и Роналду.

Родри, который восстанавливается от травмы крестов, недавно рассказал в испанской телепрограмме El Hormiguero, кого из двух футболистов он считает лучшим.

"Я не сомневаюсь, что это Месси. В конце концов, я всегда говорю, что Криштиану во многом сравнялся с Месси, возможно, без врождённого таланта Лео.

Те из нас, кто на самом деле играет против них, сразу замечают разницу. В случае с Криштиану вы не хотели, чтобы он приближался к штрафной. Когда он это делал, он был смертоносен. Но Месси был опасен на любом участке поля. Когда Месси получал мяч, мы думали: Опасность, что-то должна произойти, но я не знал, что именно.

Я помню, как в 17-18 лет я начал играть против него; он уклонялся от меня, как тореадор, если я пытался отобрать у него мяч. Справа или слева, не имело значения. У меня было предчувствие, что случится что-то плохое", - сказал Родри.

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Напомним, что Родри в сезоне 2024/25 стал обладателем Золотого мяча и лучшим футболистом года по версии IFFHS.

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Владислав Прийменко
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