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Реал Мадрид намерен продлить контракт с бразильским нападающим
За ним также следит Аль-Ахли
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"Реал Мадрид" собирается продлить контракт с Винисиусом Жуниором, сообщает AS.
Представители мадридского "Реала" начнут работу по продлению контракта с Винисиусом по окончании сезона. Напомним, что действующее соглашение рассчитано до 2027 года.
Отмечается, что сейчас вингер зарабатывает около 10 миллионов евро в год, но хочет, чтобы его оклад по новому контракту был равен или был близок к зарплате Килиана Мбаппе.
В этом сезоне бразильский нападающий провел 14 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в чемпионате Испании.
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