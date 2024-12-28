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Реал Мадрид намерен продлить контракт с бразильским нападающим

Испания

За ним также следит Аль-Ахли

Реал Мадрид намерен продлить контракт с бразильским нападающим

фото из соцсетей

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"Реал Мадрид" собирается продлить контракт с Винисиусом Жуниором, сообщает AS.

Представители мадридского "Реала" начнут работу по продлению контракта с Винисиусом по окончании сезона. Напомним, что действующее соглашение рассчитано до 2027 года.

Отмечается, что сейчас вингер зарабатывает около 10 миллионов евро в год, но хочет, чтобы его оклад по новому контракту был равен или был близок к зарплате Килиана Мбаппе.

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В этом сезоне бразильский нападающий провел 14 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в чемпионате Испании.

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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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