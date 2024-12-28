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"Не буду соревноваться с этим клубом в Лиге чемпионов или в Испании". Карвахаль – о своем будущем
Дал комментарии для Еsquire
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль рассказал о том, какие планы строит вокруг футбольной карьеры в будущем.
"Да, бесспорно, я рассматриваю возможность играть за границей. Я не подумал бы, что это безумие. Я уже говорил, что если когда-то покину "Реал", то не буду играть в Европе, не буду соревноваться с этим клубом в Лиге чемпионов или в Испании.
Я боюсь проснуться однажды утром и не пойти на тренировку. Это меня ужасает. Вот почему я стараюсь наслаждаться каждым днем на полную. Теперь я даже вижу, как тренируются мои товарищи по команде, и говорю: "О, как бы я хотел быть там". Ты больше дорожишь выходом на поле.
Ходить в клуб, быть с товарищами по команде, заниматься в спортзале, находиться в физиотерапевтическом зале, общаться с одним и тем же человеком за другим - я все это очень ценю, потому что знаю, что это приближается к концу, и этим нужно наслаждаться.
Мне 32, я уже не ребенок. Что мне осталось? Четыре-пять лет футбола? Это мало, время летит быстро", — сказал защитник.
Напомним, в чемпионате Испании Даниэль Карвахаль принял участие в 8 матчах, в которых забил один гол. Сейчас Дани Карвахаль восстанавливается после повреждения крестообразных связок колена.
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