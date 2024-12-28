Из-за прихоти вингера Милана Барселона отказалась от идеи его трансфера

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик и спортивный директор "Блауграна" Деку не могут решить, стоит ли подписывать вингера "Милана" Рафаэла Леау или нет.

Ханси Флик не нравится поведение португальца в расположении "Милана", и немецкий специалист считает, что плохое поведение Леау может проявиться и в "Барсе". Однако ему (вместе с Деку) нравится его стиль игры на поле, и он может помочь преодолеть кризис в "Барсе".

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Еще одной причиной сомнений внутри "Барсы" является стоимость игрока, портал Transfermarkt оценивает вингера в 75 миллионов евро. Напомним, за этот сезон португалец забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в Серии А в 15 матчах.