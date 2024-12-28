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Из-за прихоти вингера Милана Барселона отказалась от идеи его трансфера

Испания

Или все же нет

Из-за прихоти вингера Милана Барселона отказалась от идеи его трансфера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик и спортивный директор "Блауграна" Деку не могут решить, стоит ли подписывать вингера "Милана" Рафаэла Леау или нет.

Ханси Флик не нравится поведение португальца в расположении "Милана", и немецкий специалист считает, что плохое поведение Леау может проявиться и в "Барсе". Однако ему (вместе с Деку) нравится его стиль игры на поле, и он может помочь преодолеть кризис в "Барсе".

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Еще одной причиной сомнений внутри "Барсы" является стоимость игрока, портал Transfermarkt оценивает вингера в 75 миллионов евро. Напомним, за этот сезон португалец забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в Серии А в 15 матчах.

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Барселона Милан Рафаэль Леау
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Источник:
marcа
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
28.12.2024 в 16:44
Барселона опинилася у фінансовій пастці: загроза нових збитків і проблеми з реєстрацією гравцівФінансові проблеми "Барселони" загострилися. Попри раніше оголошені збитки в 91 мільйон євро, клуб може зіткнутися з ще більшими втратами.Основною проблемою залишається невиконання умов угоди щодо продажу 49% акцій Barca Vision. Хоча очікувалося, що цей договір принесе клубу 150 мільйонів євро, інвестори так і не з'явилися. Це призвело до того, що "Барса" не лише не отримала очікуваних коштів, але й зіткнулася зі знеціненням власної частки акцій Barca Vision. За оцінками експертів, загальні збитки від цієї угоди можуть досягти 200 мільйонів євро.Фінансові труднощі вже вплинули на можливість клубу зареєструвати нових гравців.
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
28.12.2024 в 16:44
Барселона опинилася у фінансовій пастці: загроза нових збитків і проблеми з реєстрацією гравцівФінансові проблеми "Барселони" загострилися. Попри раніше оголошені збитки в 91 мільйон євро, клуб може зіткнутися з ще більшими втратами.Основною проблемою залишається невиконання умов угоди щодо продажу 49% акцій Barca Vision. Хоча очікувалося, що цей договір принесе клубу 150 мільйонів євро, інвестори так і не з'явилися. Це призвело до того, що "Барса" не лише не отримала очікуваних коштів, але й зіткнулася зі знеціненням власної частки акцій Barca Vision. За оцінками експертів, загальні збитки від цієї угоди можуть досягти 200 мільйонів євро.Фінансові труднощі вже вплинули на можливість клубу зареєструвати нових гравців.
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