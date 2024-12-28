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Барселона придумала как зарегистрировать Ольмо. Конкурент следит за ситуацией с футболистом
У полузащитника еще есть шанс остаться в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Каталонцы подписали контракт на продажу мест в VIP-ложах "Камп Ноу" за 120 млн евро. Эти средства клуб будет вынужден потратить на регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора, о чем уже проинформировали игроков и лигу.
Если бы продажи прошли после открытия стадиона, они могли бы заработать более 200 млн евро.
Если "Барселона" не успеет до 31 декабря, то Ольмо станет свободным агентом. Такой пункт был внесен в его контракт с учетом проблем с регистрацией хавбека после перехода из "Лейпцига" в августе. Этой ситуацией готов воспользоваться "Атлетико".
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