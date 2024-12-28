Барселона придумала как зарегистрировать Ольмо. Конкурент следит за ситуацией с футболистом

Каталонцы подписали контракт на продажу мест в VIP-ложах "Камп Ноу" за 120 млн евро. Эти средства клуб будет вынужден потратить на регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора, о чем уже проинформировали игроков и лигу.

Если бы продажи прошли после открытия стадиона, они могли бы заработать более 200 млн евро.

Читайте также Ла Лига объявила имя лучшего игрока в ноябре

Если "Барселона" не успеет до 31 декабря, то Ольмо станет свободным агентом. Такой пункт был внесен в его контракт с учетом проблем с регистрацией хавбека после перехода из "Лейпцига" в августе. Этой ситуацией готов воспользоваться "Атлетико".