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Барселона придумала как зарегистрировать Ольмо. Конкурент следит за ситуацией с футболистом

Испания

У полузащитника еще есть шанс остаться в клубе

Барселона придумала как зарегистрировать Ольмо. Конкурент следит за ситуацией с футболистом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Каталонцы подписали контракт на продажу мест в VIP-ложах "Камп Ноу" за 120 млн евро. Эти средства клуб будет вынужден потратить на регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора, о чем уже проинформировали игроков и лигу.

Если бы продажи прошли после открытия стадиона, они могли бы заработать более 200 млн евро.

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Если "Барселона" не успеет до 31 декабря, то Ольмо станет свободным агентом. Такой пункт был внесен в его контракт с учетом проблем с регистрацией хавбека после перехода из "Лейпцига" в августе. Этой ситуацией готов воспользоваться "Атлетико".

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Источник:
Marca, El Gol
Опубликовал: Александр Симченко
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