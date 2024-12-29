Стало известно, к какому матчу восстановится Ламин Ямаль

В матче "Барселона" - "Леганес", завершившемся победой гостей со счетом 0:1, вингер Ламин Ямаль получил травму голеностопа.

Отсутствие ключевого игрока повлияло на игру "Барсы" в следующих матчах чемпионата Испании. Медицинский центр каталонской команды заявил, что Ямаль может пропустить от трех до четырех недель, что подвергло сомнению его участие в Суперкубке Испании.

Однако, по информации Marca, внутри "Барселоны" верят, что испанец сможет принять участие в матче Суперкубка Испании, который состоится 8 января против "Атлетика Бильбао".

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В настоящее время восстановление игрока проходит успешно. По информации источника, Ямаль скоро вернется к тренировкам с остальными игроками.