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Стало известно, к какому матчу восстановится Ламин Ямаль

Испания

Барселоне этого очень хотелось

Стало известно, к какому матчу восстановится Ламин Ямаль

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче "Барселона" - "Леганес", завершившемся победой гостей со счетом 0:1, вингер Ламин Ямаль получил травму голеностопа.

Отсутствие ключевого игрока повлияло на игру "Барсы" в следующих матчах чемпионата Испании. Медицинский центр каталонской команды заявил, что Ямаль может пропустить от трех до четырех недель, что подвергло сомнению его участие в Суперкубке Испании.

Однако, по информации Marca, внутри "Барселоны" верят, что испанец сможет принять участие в матче Суперкубка Испании, который состоится 8 января против "Атлетика Бильбао".

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В настоящее время восстановление игрока проходит успешно. По информации источника, Ямаль скоро вернется к тренировкам с остальными игроками.

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Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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