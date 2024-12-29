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Реал заинтересовался центральным защитником английского топ-клуба
Но вопрос в цене
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" заинтересовался центральным защитником английского ТОП-клуба.
По словам Relevo, Микки Ван де Вен заинтересовал испанского гранда. Это футболист, соответствующий параметрам, которые они ищут, но цена слишком высока и "Реал" не готов столько тратить.
Источник сообщает, что "Реал" ищет молодого, быстрого и сильного защитника, способного с легкостью выигрывать дуэли как сверху, так и снизу и способного защищаться в открытом поле. В приоритете, если он левша или он может адаптироваться к этой стороне защиты.
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Микки ван де Вен в этом сезоне сыграл 11 поединков за "Тоттенхэм" во всех турнирах, в которых отдал 2 голевые передачи и получил 4 жёлтых карточки.
Контракт с английским клубом действителен до 2029 года. TransferMarkt оценивает нидерландского защитника в 55 млн евро.
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