"Реал" заинтересовался центральным защитником английского ТОП-клуба.

По словам Relevo, Микки Ван де Вен заинтересовал испанского гранда. Это футболист, соответствующий параметрам, которые они ищут, но цена слишком высока и "Реал" не готов столько тратить.

Источник сообщает, что "Реал" ищет молодого, быстрого и сильного защитника, способного с легкостью выигрывать дуэли как сверху, так и снизу и способного защищаться в открытом поле. В приоритете, если он левша или он может адаптироваться к этой стороне защиты.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Микки ван де Вен в этом сезоне сыграл 11 поединков за "Тоттенхэм" во всех турнирах, в которых отдал 2 голевые передачи и получил 4 жёлтых карточки.

Контракт с английским клубом действителен до 2029 года. TransferMarkt оценивает нидерландского защитника в 55 млн евро.