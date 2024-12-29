Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мечтают о требле. Президент Атлетико поделился мыслями о 2024 году
Рад, что на такой ноте завершается год
Atle
"Атлетико Мадрид" заканчивает нынешний год на первом месте в чемпионате Испании. Президент "Атлетико" Энрике Сересо подвел итоги этого года.
Думаю, это был хороший год и есть поводы для счастья и радости. Если посмотреть на последние 15 лет в целом, то да, сейчас мы переживаем самый лучший момент в истории "Атлетико". Мы побеждали в чемпионате, дошли до двух финалов Лиги чемпионов... Мы также сильно выросли и стали больше во многих аспектах.
Также президент упомянул планы клуба на трофеи.
Трофеи – это всегда хорошо, но главное – провести хороший сезон. Трофеи – кульминация замечательного сезона. Трофеи берутся, когда у вас хороший сезон.
Мы все мечтаем о требле, и я надеюсь, что мечты могут сбыться.
Популярное сейчас
- Среди подозреваемых – корова с мельдонием. Журналист заявил, что допинг в организм Мудрика попал в сборной Украины
- Россияне ночью атаковали Украину ракетами С-300/С-400 и БПЛА. Сколько удалось сбить ПВО?
- Носов: У меня где-то 150 пар обуви дома. На хр*на они мне — никому не ясно, ношу я две
- Флик попросил руководство Барселоны об усилении в зимнее трансферное окно
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы