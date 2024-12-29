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Мечтают о требле. Президент Атлетико поделился мыслями о 2024 году

Испания

Рад, что на такой ноте завершается год

Мечтают о требле. Президент Атлетико поделился мыслями о 2024 году

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"Атлетико Мадрид" заканчивает нынешний год на первом месте в чемпионате Испании. Президент "Атлетико" Энрике Сересо подвел итоги этого года.

Думаю, это был хороший год и есть поводы для счастья и радости. Если посмотреть на последние 15 лет в целом, то да, сейчас мы переживаем самый лучший момент в истории "Атлетико". Мы побеждали в чемпионате, дошли до двух финалов Лиги чемпионов... Мы также сильно выросли и стали больше во многих аспектах.

Также президент упомянул планы клуба на трофеи.

Трофеи – это всегда хорошо, но главное – провести хороший сезон. Трофеи – кульминация замечательного сезона. Трофеи берутся, когда у вас хороший сезон.

Мы все мечтаем о требле, и я надеюсь, что мечты могут сбыться.

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Атлетико (Мадрид) Энрике Сересо
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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