Мечтают о требле. Президент Атлетико поделился мыслями о 2024 году

"Атлетико Мадрид" заканчивает нынешний год на первом месте в чемпионате Испании. Президент "Атлетико" Энрике Сересо подвел итоги этого года.

Думаю, это был хороший год и есть поводы для счастья и радости. Если посмотреть на последние 15 лет в целом, то да, сейчас мы переживаем самый лучший момент в истории "Атлетико". Мы побеждали в чемпионате, дошли до двух финалов Лиги чемпионов... Мы также сильно выросли и стали больше во многих аспектах.

Также президент упомянул планы клуба на трофеи.

Трофеи – это всегда хорошо, но главное – провести хороший сезон. Трофеи – кульминация замечательного сезона. Трофеи берутся, когда у вас хороший сезон.

Мы все мечтаем о требле, и я надеюсь, что мечты могут сбыться.