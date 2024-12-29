  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Наконец-то австрийский защитник вернется к тренировкам Реала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наконец-то австрийский защитник вернется к тренировкам Реала

Испания

Не играл больше года

Наконец-то австрийский защитник вернется к тренировкам Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В прошлом году Давид Алаба, защитник "Реала", получил разрыв крестообразной связки на левой ноге, коснувшийся мениска.

И вот спустя год австрийский футболист начинает тренировку с командой. По информации Marca, Алаба 30 декабря проведет тренировки с общей группой.

Читайте такжеМанчестер Сити положил глаз на лидера Реала. Готовы заплатить бешеную сумму

32-летний игрок полностью восстановился после травмы. Также издание сообщает, что защитник долго тренировался самостоятельно.

Добавим, что контракт игрока с "Реалом" истекает летом 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Милан заинтересован в подписании защитника одного из аутсайдеров Ла Лиги
yellow-arrow
Мечтают о требле. Президент Атлетико поделился мыслями о 2024 году
yellow-arrow
Реал заинтересовался центральным защитником английского топ-клуба
Давид Алаба Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости