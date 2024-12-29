Наконец-то австрийский защитник вернется к тренировкам Реала

В прошлом году Давид Алаба, защитник "Реала", получил разрыв крестообразной связки на левой ноге, коснувшийся мениска.

И вот спустя год австрийский футболист начинает тренировку с командой. По информации Marca, Алаба 30 декабря проведет тренировки с общей группой.

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32-летний игрок полностью восстановился после травмы. Также издание сообщает, что защитник долго тренировался самостоятельно.

Добавим, что контракт игрока с "Реалом" истекает летом 2026 года.