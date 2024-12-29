"Милан" заинтересован в подписании защитника одного из аутсайдеров Ла Лиги.

Никола Скира сообщил, что "Милан" заинтересован в усилении 20-летним защитником "Валенсии" Кристианом Москерой. Итальянский клуб готов предложить контракт колумбийцу до 2029 года.

По словам инсайдера, Москера отказался продлевать контракт с испанским клубом. Посредник итальянского клуба работает над сделкой

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В этом сезоне колумбийский защитник сыграл за "Валенсию" в 18-ти поединках во всех турнирах и получил 4 жёлтых карточки.

TransferMarkt оценивает футболиста в 30 млн евро.