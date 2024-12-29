У Барселоны остывает интерес к канадскому форварду из Лилля

Джонатан Дэвид больше не интересен "Барселоне", сообщает Mundo Deportivo.

Читайте также Перспективный нападающий Барселоны поделился планами на 2025 год

Как отмечает издание, потеря интереса среди представителей "Барсы" к канадскому форварду появилась после мнения из тренерского штаба, что 24-летний канадец не сможет эффективно взаимодействовать с Робертом Левандовским на футбольном поле.

Отмечается, что "Барселона" решила сделать ставку на нападающего Витора Роке, который сейчас на правах аренды выступает за "Бетис".