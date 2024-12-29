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У Барселоны остывает интерес к канадскому форварду из Лилля
В чем причина?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Джонатан Дэвид больше не интересен "Барселоне", сообщает Mundo Deportivo.
Как отмечает издание, потеря интереса среди представителей "Барсы" к канадскому форварду появилась после мнения из тренерского штаба, что 24-летний канадец не сможет эффективно взаимодействовать с Робертом Левандовским на футбольном поле.
Отмечается, что "Барселона" решила сделать ставку на нападающего Витора Роке, который сейчас на правах аренды выступает за "Бетис".
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Источник:mundodeportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Bаrcelinius
29.12.2024 в 16:26
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