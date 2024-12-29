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У Барселоны остывает интерес к канадскому форварду из Лилля

Испания

В чем причина?

У Барселоны остывает интерес к канадскому форварду из Лилля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Джонатан Дэвид больше не интересен "Барселоне", сообщает Mundo Deportivo.

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Как отмечает издание, потеря интереса среди представителей "Барсы" к канадскому форварду появилась после мнения из тренерского штаба, что 24-летний канадец не сможет эффективно взаимодействовать с Робертом Левандовским на футбольном поле.

Отмечается, что "Барселона" решила сделать ставку на нападающего Витора Роке, который сейчас на правах аренды выступает за "Бетис".

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Барселона Лилль Джонатан Дэвид Витор Роке
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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Bаrcelinius
29.12.2024 в 16:26
Ну, какое нах Роке? Они там шо вообще е@анулись головой? пздц блъ.. не Барса, а сумасшедший дом, какой-то.. Лапорта блъ, ставь меня советником! И будет вам требл. Притом полный.
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Комментарии 3
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Bаrcelinius
29.12.2024 в 16:26
Ну, какое нах Роке? Они там шо вообще е@анулись головой? пздц блъ.. не Барса, а сумасшедший дом, какой-то.. Лапорта блъ, ставь меня советником! И будет вам требл. Притом полный.
Ответить
0
0
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Bаrcelinius
29.12.2024 в 16:15
Дебилы блъ!
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oda1979 (Запорожье)
29.12.2024 в 16:01
Когда бабок нет, то на мир смотришь по другому:))
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