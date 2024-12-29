Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Альмерии Суарес был арестован за насилие в отношении жены - источник
Детали ситуации
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
По сообщению портала Ideal.as, нападающего "Альмерии" Луиса Суареса арестовали за нападения и преследования своей жены в течение пяти лет. Национальная полиция Альмерии задержала футболиста 11-го декабря.
Суарес все обвинения отрицает. Вскоре после задержания игрока освободили без права внесения залога. Дело передали в суд по делам о гендерном насилии в Гранаде.
Читайте такжеПоследний домашний матч. Легенда Севильи трогательно попрощался с клубом и фанами
В текущем сезоне Суарес сыграл 21 матч за "Альмерию", забил 16 голов и отдал 4 ассиста. После задержания провел 3 поединка, в которых забил 3 гола и отметился ассистом.
Популярное сейчас
- Один из лидеров Первой Лиги усилился защитником и нападающим из клубов УПЛ, - журналист
- Позвонил по телефону Реброву и Шевченко. Известны новые детали вокруг допинг-теста Мудрика
- Нет слов, слёзы. Экс-футболист Динамо сообщил о смерти дочери бывшего вице-президента клуба
- Бущану места не нашлось. Сабо назвал тройку лучших вратарей Украины
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО