Нападающий Альмерии Суарес был арестован за насилие в отношении жены - источник

По сообщению портала Ideal.as, нападающего "Альмерии" Луиса Суареса арестовали за нападения и преследования своей жены в течение пяти лет. Национальная полиция Альмерии задержала футболиста 11-го декабря.

Суарес все обвинения отрицает. Вскоре после задержания игрока освободили без права внесения залога. Дело передали в суд по делам о гендерном насилии в Гранаде.

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В текущем сезоне Суарес сыграл 21 матч за "Альмерию", забил 16 голов и отдал 4 ассиста. После задержания провел 3 поединка, в которых забил 3 гола и отметился ассистом.