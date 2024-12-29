  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Нападающий Альмерии Суарес был арестован за насилие в отношении жены - источник
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Альмерии Суарес был арестован за насилие в отношении жены - источник

Испания

Детали ситуации

Нападающий Альмерии Суарес был арестован за насилие в отношении жены - источник

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По сообщению портала Ideal.as, нападающего "Альмерии" Луиса Суареса арестовали за нападения и преследования своей жены в течение пяти лет. Национальная полиция Альмерии задержала футболиста 11-го декабря.

Суарес все обвинения отрицает. Вскоре после задержания игрока освободили без права внесения залога. Дело передали в суд по делам о гендерном насилии в Гранаде.

Читайте такжеПоследний домашний матч. Легенда Севильи трогательно попрощался с клубом и фанами

В текущем сезоне Суарес сыграл 21 матч за "Альмерию", забил 16 голов и отдал 4 ассиста. После задержания провел 3 поединка, в которых забил 3 гола и отметился ассистом.

По теме
yellow-arrow
У Барселоны остывает интерес к канадскому форварду из Лилля
yellow-arrow
Милан заинтересован в подписании защитника одного из аутсайдеров Ла Лиги
yellow-arrow
Наконец-то австрийский защитник вернется к тренировкам Реала
Альмерия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
www.ideal.es
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости