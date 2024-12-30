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Барселона проявляет интерес к звездному одноклубнику Зинченко
Каталонцы уже пытались подписать его в прошлом году
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" проявляет интерес к звездному полузащитнику лондонского "Арсенала", который следующим летом станет свободным агентом.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонский клуб уже не рассчитывает на продление контракта с 27-летним Френки де Йонгом, поэтому руководство планирует продать его летом. Ожидается, что заменой для нидерландского хавбека станет Томас Парти, которого "блаугранас" пытались подписать прошлым летом.
Отмечается, что 31-летний ганец является идеальным кандидатом для усиления линии полузащиты "Барсы" не только благодаря его игровым качествам, но и благодаря финансовой стороне такого перехода, который может быть оформлен бесплатно.
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В этом сезоне Томас Парти провел 25 игр в составе "канониров", отметившись двумя голами и двумя ассистами. Его стоимость, по версии популярного сайта Transfermarkt, оценивается в 15 миллионов евро.
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