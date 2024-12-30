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Барселона проявляет интерес к звездному одноклубнику Зинченко

Испания

Каталонцы уже пытались подписать его в прошлом году

Барселона проявляет интерес к звездному одноклубнику Зинченко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" проявляет интерес к звездному полузащитнику лондонского "Арсенала", который следующим летом станет свободным агентом.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонский клуб уже не рассчитывает на продление контракта с 27-летним Френки де Йонгом, поэтому руководство планирует продать его летом. Ожидается, что заменой для нидерландского хавбека станет Томас Парти, которого "блаугранас" пытались подписать прошлым летом.

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Отмечается, что 31-летний ганец является идеальным кандидатом для усиления линии полузащиты "Барсы" не только благодаря его игровым качествам, но и благодаря финансовой стороне такого перехода, который может быть оформлен бесплатно.

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В этом сезоне Томас Парти провел 25 игр в составе "канониров", отметившись двумя голами и двумя ассистами. Его стоимость, по версии популярного сайта Transfermarkt, оценивается в 15 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Барселона Томас Парти
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
30.12.2024 в 11:51
Ідеальний трансфер на перспективу . Парті коли ще був в АМ у дона Дієго в основу рідко потрапляв, хай барсотушка його бере
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Комментарии 2
ANESTEZIO (Вінниця )
30.12.2024 в 11:51
Ідеальний трансфер на перспективу . Парті коли ще був в АМ у дона Дієго в основу рідко потрапляв, хай барсотушка його бере
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Василь з конопель (Амстердам )
30.12.2024 в 12:34
Так це безкоштовно хочуть взяти
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