Барселона проявляет интерес к звездному одноклубнику Зинченко

"Барселона" проявляет интерес к звездному полузащитнику лондонского "Арсенала", который следующим летом станет свободным агентом.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонский клуб уже не рассчитывает на продление контракта с 27-летним Френки де Йонгом, поэтому руководство планирует продать его летом. Ожидается, что заменой для нидерландского хавбека станет Томас Парти, которого "блаугранас" пытались подписать прошлым летом.

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Отмечается, что 31-летний ганец является идеальным кандидатом для усиления линии полузащиты "Барсы" не только благодаря его игровым качествам, но и благодаря финансовой стороне такого перехода, который может быть оформлен бесплатно.

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В этом сезоне Томас Парти провел 25 игр в составе "канониров", отметившись двумя голами и двумя ассистами. Его стоимость, по версии популярного сайта Transfermarkt, оценивается в 15 миллионов евро.