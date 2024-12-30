  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид хочет подписать полузащитника, за которым следят английские топ-клубы
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид хочет подписать полузащитника, за которым следят английские топ-клубы

Испания

Руководство клуба ищет усиление

Реал Мадрид хочет подписать полузащитника, за которым следят английские топ-клубы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" хочет усилить состав команды в следующем году, подписав нового полузащитника.

Согласно информации от испанского издания Diario AS, руководство "сливочных" рассматривает вариант с подписанием 25-летнего Мартина Субименди из "Реал Сосьедада". В клубе считают, что испанец способен вести игру на поле, поэтому он может стать ключевым игроком команды.

Читайте такжеАрсенал планирует соперничать с другими топ-клубами АПЛ за трансфер талантливого хавбека

Ранее к игроку проявляли интерес "Ливерпуль" и "Арсенал". Недавно интерес к футболисту сборной Испании проявил "Манчестер Сити", который ищет замену для травмированного Родри.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Мартин Субименди принял участие в 21 матче за "Реал Сосьедад" во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя рехультативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Карлос Корберан после возглавления летучих мышей: Я валенсиец, который собирается отдать все для этой команды
yellow-arrow
Несколько английских клубов заинтересовались талантливым полузащитником Ла Лиги
yellow-arrow
Барселона проявляет интерес к звездному одноклубнику Зинченко
Арсенал (Лондон) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Ливерпуль Манчестер Сити Мартин Субименди
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости