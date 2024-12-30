Реал Мадрид хочет подписать полузащитника, за которым следят английские топ-клубы

Мадридский "Реал" хочет усилить состав команды в следующем году, подписав нового полузащитника.

Согласно информации от испанского издания Diario AS, руководство "сливочных" рассматривает вариант с подписанием 25-летнего Мартина Субименди из "Реал Сосьедада". В клубе считают, что испанец способен вести игру на поле, поэтому он может стать ключевым игроком команды.

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Ранее к игроку проявляли интерес "Ливерпуль" и "Арсенал". Недавно интерес к футболисту сборной Испании проявил "Манчестер Сити", который ищет замену для травмированного Родри.

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В этом сезоне Мартин Субименди принял участие в 21 матче за "Реал Сосьедад" во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя рехультативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.