Карлос Корберан после возглавления летучих мышей: Я валенсиец, который собирается отдать все для этой команды

"Валенсия" находится в ужасном положении, находясь на 19-м месте в Ла Лиге, набрав лишь 12 очков. Клуб сменил тренера и теперь команду возглавил Карлос Корберан, который до этого работал в "Вест Бромвиче". На пресс-конференции новый руководитель "летучих мышей" отметил, что он настроен сохранить прописку в чемпионате по итогам сезона.

"Если мы думаем о вылете во второй дивизион, то мы очень плохо вышли на поле. С тех пор как я стал тренером, каждый вызов был самым важным. Я собираюсь выложиться на полную. Я здесь, чтобы работать. Я собираюсь отдать все, что у меня есть. Я валенсиец, который собирается отдать все для этой команды. Я очень четко осознаю, что я здесь, чтобы работать с теми игроками, которые есть здесь. Я знаю, что "Валенсия" будет искать усиление и что до моего прихода уже была проведена предварительная работа.

Я имею искреннее и глубокое желание вернуть иллюзию людям, которые ее потеряли. С детства я вырос в доме, где в гостиной был герб "Валенсии". Если я могу помочь, то имею иллюзию, что смогу его вернуть. Я знаю историю этого клуба. Я очень четко осознаю цель, которую мы перед собой ставим. Надеюсь, мы сможем позиционировать "Валенсию" на том месте, которого она заслуживает. Я пришел сюда с убеждением работать с теми, кто здесь работает. За этот короткий промежуток времени я смог проанализировать команду. Я убежден, что эти игроки могут дать больше, потому что я это видел. Мы должны восстановить тот уровень, который я знаю, что они имеют. Я имею представление о том, что представляет собой команда и о каждом игроке в ней", - цитирует нового тренера "летучих мышей" Marca.

Отметим, что Карлос Корберан дебютирует на новой должности 3 января в домашнем поединке "Валенсии" против мадридского "Реала".