  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Контракты можно разорвать, но...". Анчелотти отреагировал на возможность возглавить Рому
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Контракты можно разорвать, но...". Анчелотти отреагировал на возможность возглавить Рому

Испания

Дона Карло все устраивает

"Контракты можно разорвать, но...". Анчелотти отреагировал на возможность возглавить Рому

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что он вошел в шорт-лист кандидатов на замену Клаудио Раньери в "Роме" по окончании нынешнего сезона.

"Работа в "Роме"? Я очень счастлив в "Реале". Хочу остаться здесь как можно дольше.

Мой контракт? Никогда не знаешь, как долго ты останешься... контракты можно разорвать, но их также можно продлить!", - сказал итальянец в интервью Radio Anch'io Lo Sport.

Отметим, действующее трудовое соглашение Анчелотти с "Реалом" рассчитано до лета 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Клуб Довбика подготовила первое предложение по приобретению игрока Лас-Пальмаса
yellow-arrow
Будущее одного ветеранов мадридского Атлетико находится под вопросом из-за предложений от других клубов
yellow-arrow
Карлос Корберан после возглавления летучих мышей: Я валенсиец, который собирается отдать все для этой команды
Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Рома (Италия) тренер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости