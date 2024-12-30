"Контракты можно разорвать, но...". Анчелотти отреагировал на возможность возглавить Рому

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что он вошел в шорт-лист кандидатов на замену Клаудио Раньери в "Роме" по окончании нынешнего сезона.

"Работа в "Роме"? Я очень счастлив в "Реале". Хочу остаться здесь как можно дольше. Мой контракт? Никогда не знаешь, как долго ты останешься... контракты можно разорвать, но их также можно продлить!", - сказал итальянец в интервью Radio Anch'io Lo Sport.

Отметим, действующее трудовое соглашение Анчелотти с "Реалом" рассчитано до лета 2026 года.