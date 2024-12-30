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Будущее одного из ветеранов мадридского Атлетико находится под вопросом из-за предложений от других клубов

Испания
Обновлено

Симеоне стоит подготовиться к уходу игрока

Будущее одного из ветеранов мадридского Атлетико находится под вопросом из-за предложений от других клубов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dennis Agyeman/Europa Press

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Антуан Гризманн является ключевым игроком мадридского "Атлетико", однако он переживает момент неопределенности относительно своего дальнейшего пребывания в клубе. Хотя контракт рассчитан до июня 2026 года, спекуляции относительно его будущего продолжают расти. Не развеял сомнений и сам президент "матрасников" Энрике Серезо, который в последних заявлениях намекнул, что вопрос долгосрочного пребывания француза в Мадриде далек от определенности.

По информации Estadio Deportivo, 33-летний нападающий рассматривает возможность осуществить свое желание поиграть в США перед тем, как повесить бутсы на гвоздь. Команды МЛС выразили конкретную заинтересованность в приобретении его услуг, что может склонить чашу весов в сторону смены обстановки в конце сезона. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 22 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Антуан Гризманн провел 25 матчей, где отметился 11 голами и 6 ассистами.

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Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн МЛС
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Источник:
Estadio Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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Nevermore (Донецк)
30.12.2024 в 15:10
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
30.12.2024 в 15:10
наймите корректора
Ответить
0
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