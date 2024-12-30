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Клуб Ла Лиги хочет арендовать игрока Барселоны

Испания

Футболист получает достаточно мало игровой практики у Флика

Клуб Ла Лиги хочет арендовать игрока Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Пау Виктор был полезной частью схемы "Барселоны", хотя преимущественно играл как атакующий полузащитник. Его способность перемещаться между линиями и создавать опасность в зоне соперника делает его интересным вариантом для любой команды. Однако сложное финансовое положение "сине-гранатовых" и строгие правила регистрации в Ла Лиге ограничили возможности удерживать его в составе на вторую половину сезона. Это привело к тому, что его уход рассматривается как временное решение.

По информации Fichajes, "Бетис" хочет арендовать 23-летнего игрока у "Барселоны", что позволило бы им усилить свою атаку на вторую часть сезона. Андалузский клуб стремится усилить свой атакующий потенциал и считает, что профиль нападающего идеально вписывается в их схему. Кроме того, "Бетис" может предложить ему регулярную игровую практику, что является ключевым фактором для его развития и роста как игрока. Переговоры между обеими сторонами могут ускориться в ближайшие недели с целью скорейшего закрытия сделки.

Добавим, что в этом сезоне Пау Виктор провел 17 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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