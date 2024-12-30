Умер бывший форвард Барселоны в возрасте 75 лет

На 75-м году жизни скончался перуанский футболист Уго Сотиль. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Барселона", за которую он выступал в течение четырех сезонов в середине 1970-х годов.

Сотиль сыграл за "Барселону" 70 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 3 ассиста.

За сборную Перу Уго забил 18 раз в 62 поединках. В 1975 году вместе с национальной командой выиграл Копа Америка.

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