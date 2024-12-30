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У Барселоны есть 36 часов, чтобы решить проблему с регистрацией игроков

Испания

Клуб все еще не зарегистрировал Ольмо и Виктора

У Барселоны есть 36 часов, чтобы решить проблему с регистрацией игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" оказалась в критической ситуации, связанной с регистрацией футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора. Время неумолимо идет, а клуб до сих пор не смог решить эту проблему.

"Барселона" имеет всего 36 часов, чтобы зарегистрировать этих игроков. В противном случае они не смогут играть за команду до конца сезона.

Ла Лига потребует от клуба предоставить документальное подтверждение наличия средств на счетах перед тем, как позволить увеличить лимит зарплат.

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Барселона Ла Лига Дани Ольмо
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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