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У Барселоны есть 36 часов, чтобы решить проблему с регистрацией игроков
Клуб все еще не зарегистрировал Ольмо и Виктора
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" оказалась в критической ситуации, связанной с регистрацией футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора. Время неумолимо идет, а клуб до сих пор не смог решить эту проблему.
"Барселона" имеет всего 36 часов, чтобы зарегистрировать этих игроков. В противном случае они не смогут играть за команду до конца сезона.
Ла Лига потребует от клуба предоставить документальное подтверждение наличия средств на счетах перед тем, как позволить увеличить лимит зарплат.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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