У Барселоны есть 36 часов, чтобы решить проблему с регистрацией игроков

"Барселона" оказалась в критической ситуации, связанной с регистрацией футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора. Время неумолимо идет, а клуб до сих пор не смог решить эту проблему.

"Барселона" имеет всего 36 часов, чтобы зарегистрировать этих игроков. В противном случае они не смогут играть за команду до конца сезона.

Ла Лига потребует от клуба предоставить документальное подтверждение наличия средств на счетах перед тем, как позволить увеличить лимит зарплат.