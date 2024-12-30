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Анчелотти высказался о Нико Пасе

Реал следит за хавбеком Комо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, что клуб следит за прогрессом аргентинского полузащитника Нико Пасом, который в свое время выступал за "королевский клуб".

"Мы внимательно наблюдаем за Нико. Я думаю, что тренировки за пределами "Реала" пойдут ему на пользу. Это игрок, который, по нашему мнению, станет будущим "Реала", - сказал Карло.

Напомним, что Пас присоединился к "Комо" из "РМ Кастилья" за 6 млн евро. Нико в текущем сезоне сыграл 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Комо (Италия) Нико Пас
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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