Реал следит за хавбеком Комо

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, что клуб следит за прогрессом аргентинского полузащитника Нико Пасом, который в свое время выступал за "королевский клуб".

"Мы внимательно наблюдаем за Нико. Я думаю, что тренировки за пределами "Реала" пойдут ему на пользу. Это игрок, который, по нашему мнению, станет будущим "Реала", - сказал Карло.

Напомним, что Пас присоединился к "Комо" из "РМ Кастилья" за 6 млн евро. Нико в текущем сезоне сыграл 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.