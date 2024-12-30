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Бетис хочет подписать звездного вингера Манчестер Юнайтед
Антони может уйти в аренду в клуб Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бетис" проявил заинтересованность в аренде правого вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля.
Как сообщает издание ABC de Sevilla, испанцы хотят арендовать игрока до конца текущего сезона.
Антони перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Аякса" летом 2022 года за 95 миллионов евро. Антони в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол.
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Источник:ABC de Sevilla
Опубликовал: Екатерина Власова
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