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Бетис хочет подписать звездного вингера Манчестер Юнайтед

Испания

Антони может уйти в аренду в клуб Ла Лиги

Бетис хочет подписать звездного вингера Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бетис" проявил заинтересованность в аренде правого вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля.

Как сообщает издание ABC de Sevilla, испанцы хотят арендовать игрока до конца текущего сезона.

Антони перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Аякса" летом 2022 года за 95 миллионов евро. Антони в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол.

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Бетис (Севилья) Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед
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Источник:
ABC de Sevilla
Опубликовал: Екатерина Власова
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