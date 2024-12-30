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Мбаппе признан лучшим футболистом Реала в декабре

Испания

Нападающий забил четыре гола в текущем месяце

Мбаппе признан лучшим футболистом Реала в декабре

Новина українською

Французский форвард Килиан Мбаппе признан лучшим игроком мадридского "Реала" в декабре по версии болельщиков.

В течение декабря Мбаппе провел пять матчей в составе "сливочных", отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Добавим, что Килиан присоединился к "Реалу" летом этого года как свободный агент.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Fútbol Mahou
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
30.12.2024 в 20:10
Барсел@х -- син жмеринської шльондри та злодія карманника по кличці "Вєтєр" , пархата наволоч, яка постійно обсирає українців, нашу владу та славні ЗСУ -- вискакуючи з трусів вже багато років веде активну пропаганду "руського міра" ! Наприклад, постійно розказує як хрєново живуть люди в Євросоюзі і як добре насолоджуються життям в білорусі та росії. Постійно закликає владу припинити спротив путіну.. День і ніч ця житовська обрізана мавпа віщає які хрєнові наші футболісти та тренери, сіє зневіру та ненависть між українцями...Гнилоротий кривріжський хасід постійно б`є свою стареньку матір, відбирає в неї пенсію, яку за день-два пропиває ! Скоріше б ти здох тварюка !
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
30.12.2024 в 20:10
Барсел@х -- син жмеринської шльондри та злодія карманника по кличці "Вєтєр" , пархата наволоч, яка постійно обсирає українців, нашу владу та славні ЗСУ -- вискакуючи з трусів вже багато років веде активну пропаганду "руського міра" ! Наприклад, постійно розказує як хрєново живуть люди в Євросоюзі і як добре насолоджуються життям в білорусі та росії. Постійно закликає владу припинити спротив путіну.. День і ніч ця житовська обрізана мавпа віщає які хрєнові наші футболісти та тренери, сіє зневіру та ненависть між українцями...Гнилоротий кривріжський хасід постійно б`є свою стареньку матір, відбирає в неї пенсію, яку за день-два пропиває ! Скоріше б ти здох тварюка !
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Просто Квашин (Харків)
30.12.2024 в 20:07
Браво КІЛІАН ! В Україні один пархатий заднєпривідний бабуїн з Кривого Рогу, з трусів (вкрадених під Києвом) вискакував та кричав , що купили ніякого футболіста !
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