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Мбаппе признан лучшим футболистом Реала в декабре
Нападающий забил четыре гола в текущем месяце
Французский форвард Килиан Мбаппе признан лучшим игроком мадридского "Реала" в декабре по версии болельщиков.
В течение декабря Мбаппе провел пять матчей в составе "сливочных", отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.
Добавим, что Килиан присоединился к "Реалу" летом этого года как свободный агент.
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Источник:Fútbol Mahou
Опубликовал: Екатерина Власова
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Просто Квашин (Харків)
30.12.2024 в 20:10
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